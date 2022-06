A casa com janelas para o céu

Janelas ligam o lar com o mundo. Nelas, notamos a pressa das pessoas, a calma dos pássaros, a passagem do vento nas folhas. Contemplar o cenário externo é uma forma de divagar, sair do próprio lar por meio da imaginação e meditar. Uma das contemplações mais prazerosas é o olhar no céu. A brincadeira com as nuvens que parecem formar personagens é deliciosa. Pensar no movimento delicado que a todo segundo muda de cenário tendo o azul perfeito como pano de fundo, nos faz ficar horas com as costas apoiadas no gramado com olhar atento ao cenário preferido das aves. Ter a possibilidade de fazer isto sem precisar sair de casa, é mágico. E é isto o que esta casa nos oferece.

Situada em Londres, esta casa recebeu os devidos cuidados do escritório Totus Construction para que seu interior pudesse ser ampliado com comodidade e conforto, levando a uma integração mais próxima e suave com o jardim. A preocupação com a luz natural que deveria ser melhor aproveitada foi a principal pauta de discussão do projeto, que teve como brilhante ideia a adequação do telhado para dar presença a grandes peças de vidros transparentes que proporcionam uma visão panorâmica e interessante do céu.

Moderno, com detalhes rústico e de muito bom gosto, o projeto irá nos proporcionar um passeio delicado e suave por seu interior elegante e acolhedor. Por isso, convidamos você a vir conosco e conferir os detalhes desta casa maravilhosa, na qual você vai amar encontrar inspirações. Siga conosco, aproveite o passeio e encante-se!