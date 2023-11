Projeto comercial em estilo industrial no Rio de Janeiro

Na hora de alugar ou comprar um espaço para montar uma empresa, nem sempre é fácil olhar para o vazio e imaginar tudo pronto. É por isso que o trabalho de bons arquitetos e designers de interiores se faz importante.

No projeto que você vai conhecer agora, uma empresa de consultoria de planos de saúde contratou o escritório Arquinovação, de Niterói/RJ, para transformar um andar frio e vazio em um lugar que trouxesse bem-estar a todos que ali estivessem.

O pedido do cliente foi que o ambiente ficasse aberto, arejado, moderno e descontraído, decorado no estilo industrial e com poucas intervenções porque precisaria ficar pronto em apenas 2 meses. Todas as necessidades desse projeto comercial foram atendidas com sucesso. Veja as fotos.