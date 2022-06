O apartamento voltado para a arte

A integração é uma ideia que, cada vez mais, vendo sendo adotada por arquitetos em meio a projetos com dimensões cada vez menores. Com criatividade e inteligência, estes profissionais encontram formatos especialmente interessantes para que os ambientes integrados ofereçam novas possibilidades para tornar cada vez melhor a experiência de morar em um lar configurado desta maneira.

A criatividade empregada no apartamento que iremos visitar hoje, está ligada especialmente com a valorização artística no ambiente. Neste projeto incrível da arquiteta Mônica Spada Durante, de São Paulo (SP), a decoração de um apartamento no conceito Maxhaus, onde a configuração hidráulica, elétrica e estrutura de espaços são completamente personalizáveis pelos proprietários.

O toque especial como principal protagonista deste apartamento, é a presença de uma obra de arte do artista plástico Lauro Monteiro, feita em colagem com o tema de São Sebastião, adesivada em tamanho grande proporção e vista de todos os ângulos do imóvel. A riqueza de detalhes da obra gera um efeito contemplativo singular e torna a decoração ainda mais criativa e artística. Desta maneira, a soma entre arte e arquitetura mostra-se um recurso poderoso quanto as formas inspiradoras de levar diferenciais incríveis à decoração de espaços dos mais variados tamanhos.

Para conferir um pouco mais do que este incrível projeto pode oferecer, convidamos você a seguir conosco conferir de perto a decoração de cada ambiente deste apartamento incrível, decorado com de uma maneira criativa e muito inspiradora. Aproveite!