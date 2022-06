Linhas retas e toque moderno nesta casa coreana

Seul é uma metrópole ultra-moderna. Seus cidadãos estão rodeados por os últimos avanços em tecnologia e arquitetura. A arquitetura oriental e moderna convivem lado a lado. Os antigos palácios com características da arquitetura oriental estão ainda ali, contando a história do país. Mas o que mais se vê na capital da Coreia do Sul são edifícios espelhados em meio a pessoas correndo aceleradas pela pressão da rotina de trabalho e vida em grandes cidades.

Casas e prédios em formato de grandes caixas ou enormes cubos é uma tendência na capital. As linhas sempre retas, sem muitas irregularidades também. Não a toa, Homify viajou até Seul para mostrar esta casa que reflete exatamente o que tem se visto em termos de arquitetura por aqueles lados. Não pense que a globalização não se faz presente em partes do mundo que parecem – e são – distantes de vocês. Pelo contrários, o que você vai conferir é um pedaço da arquitetura moderna inserido no estilo de vida oriental.

O projeto desta modesta residência que você vai navegar ficou por conta do escritório de arquitetura SG Internatinal. Vem com a gente!