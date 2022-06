Uma casa funcional e única

No pequeno quarto há lugar para apenas uma confortável cama de casal. O tamanho limitado, no entanto, não impediu o uso de criatividade. As cores neutras, com base em tons claros e escuros de cinza, se encaixam perfeitamente com o elegante piso de madeira. A roupa de cama branca complementa o arranjo. Não há decoração desnecessária, o que torna este ambiente perfeito para uma tranquila noite de sono.