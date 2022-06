Como acabar o cheiro de tinta em minha casa?

As dicas são muito simples e você não precisar gastar dinheiro: A primeira dica é colocar uma cebola cortada em rodelas em uma bacia com água no meio do ambiente. Outra dica simples também é colocar uma bacia/ balde com água e uma xícara de vinagre.

Além disso, se não quiser usar a água, há a opção de colocar uma cebola partida ao meio com a parte cortada para cima em um prato no centro do ambiente também. Com essas dicas super fáceis logo você poderá usar o ambiente e ficará livre do cheiro de tinta! Ah, mas você também pode escolher tintas ecológicas e sem cheiro, assim não terá mais problemas com cheiro de tinta!

O projeto da foto foi idealizado por Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Design, localizada em Belo Horizonte/MG – ela busca sempre entender as expectativas do cliente para transformá-las em soluções práticas, funcionais e atendendo a um caráter estético.