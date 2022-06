Casa: dicas para você projetar o seu sonho!

Esse programa é feito para os ansiosos de plantão. Com Roomle, todas as funções estão a um clique de distância. O programa é mais simples que algum de seus concorrentes, porém tem uma aura mais profissional. Os objetos de decoração não possuem muitas variações de um mesmo tipo, por exemplo, existe apenas um só modelo de sofá, mas isso não é um problema para aqueles que só querem demarcar as posições dos objetos no espaço.

Roomle é extremamente fácil de usar, tanto ao modelar a planta, quanto ao posicionar os objetos. Ele tem integração com redes sociais e versão em português. Efetuando login no programa, você pode salvar as plantas criadas e editá-las em qualquer PC conectado na web. O programa conta ainda com duas versões de visualização em 3D: uma mais simples e uma avançada. Na mais simples, os objetos oferecem um detalhamento mais “leve”, não exigindo muito processamento do navegador. Já a versão avançada mostra um personagem para visitar a estrutura feita, e você pode direcioná-lo dentro da casa com as setas do teclado. Apesar dos recursos 3D aparentemente mais especializados, sua texturização tem uma qualidade um pouco inferior e apresenta algumas falhas. É necessário baixar um plugin adicional para a função 3D avançada. Mas o programa é muito rápido, bonito e funcional.