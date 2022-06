Uma linda casa ecológica

A casa se destaca na paisagem pela sua silhueta contemporânea, com destaque para o desenho da cobertura que parece descolar da silhueta do edifício e erguer-se autonomamente de modo a coroar o edifício e romper com a sua forma retangular. Outro destaque do edifício é o revestimento em madeira com tábuas na vertical e de cor escura, que contrastam com as superfícies de madeira de tom natural e com a transparência dos planos envidraçados, que têm a função de integrar os ambientes internos com a paisagem natural circundante. Obviamente, a madeira é a protagonista do projeto e empresta ao edifício suas qualidades estéticas e materiais, como o ótimo desempenho térmico e acústico.