Projetos de Arquitetura de Interiores de Banheiros em SP

Banheiros e lavabos – em casas, apartamentos, imóveis comerciais e corporativos – são ambientes fundamentais para se criar um design de interiores sofisticado e de primeira linha, no qual se conjugam estilo, estética e funcionalidade.

Neste livro de ideias, trazemos três projetos que foram concebidos e executados em São Paulo pelo escritório Ana Laura Wolcov Arquitetura de Interiores, sediado na mesma cidade e que atende presencialmente clientes na Grande São Paulo, Santos e Riviera de São Lourenço, assim como com atendimento online para qualquer região do Brasil.

O escritório realiza a criação de projetos para escritórios e consultórios com diversas modulações, assim como planejamento para ampliação do espaço em vista do crescimento da empresa. Entre os serviços ofertados estão gesso, iluminação, marcenaria, móveis planejados, orçamentos, administração e gerenciamento de obras.

O escritório Ana Laura Wolcov Arquitetura de Interiores conta com profissionais qualificados para oferecer projetos personalizados de acordo com as necessidades e os desejos do cliente, apresentando a melhor solução para cada detalhe do projeto desde o planejamento à execução.

Além de buscar as soluções customizadas, a empresa tem sempre em foco o conforto, a praticidade e a funcionalidade, tanto em projetos residenciais quanto em projetos comerciais. Esses projetos vão desde reformas residenciais à montagem de interiores para consultórios médicos.

O escritório Ana Laura Wolcov Arquitetura de Interiores é especialista no estilo clássico moderno para interiores, o qual costuma ser apreciado por clientes que não têm clareza sobre o estilo a escolher para o seu projeto. Esse estilo combina a elegância das aplicações clássicas com as linhas atemporais encontradas no estilo moderno, de modo a criar ambientes com conforto aliado a uma forte personalidade, não importa o tamanho do espaço.

O projeto deste lavabo com área de 5 m² apresenta uma bancada em quartzo branco, na qual foi instalada uma cuba redonda e branca com torneira Decca. Nas paredes, os revestimentos são de cerâmica e com filetes decorados Portobello. Um friso vermelho delimita a área azulejada dos espelhos que tomam toda a parte superior das paredes.