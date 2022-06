Transforme seu jardim em uma mini fazenda!

Você pode transformar o seu jardim ou quintal em uma mini fazenda, ou seja, plantar o que quiser, assim terá tudo fresquinho ao seu alcance. Cultivar uma horta dentro de casa já é a realidade de muita gente. Não só pela preocupação com o meio ambiente – que deixa de receber produtos químicos e ter os recursos naturais, como o solo e água, explorados de maneira insustentável -, mas também pela qualidade dos alimentos, que chegarão à mesa mais saudáveis e livres de agrotóxicos. É sempre um ótimo investimento para você e sua família.

Não precisa de muito: um toque aqui, uma planta lá… e a sua área externa fica bem mais alegre. Para embelezar seu jardim e amenizar as altas temperaturas. Além disso, você pode ter aroma e frescor, com uma estrutura simples, feita de tronquinhos de eucalipto tratado quimicamente, promete levar o jasmim-italiano para o alto e, com o tempo, criar uma trama de sombra e um canto perfumado na área de convivência da sua casa, por exemplo.

Às vezes, os jardins e caminhos são normalmente previsto para fins de organização, para ir de um ponto a outro da maneira mais fácil possível. Você pode ter qualquer material transformado em uma jardim, além de usar rochas gigantes, tijolos e tábuas de madeira. O design em Mosaico é muito utilizado e pode ser reproduzido com pedras e grama. Labirintos verdes, caminhos de pedras, pequenas lagoas, fontes de água, flores coloridas e pequenas árvores são elementos que podem induzir um estado esplêndido. Afinal, não há nada como desfrutar do frescor da manhã cercado por seu próprio verde em sua casa.

Se você ainda está em dúvida sobre transformar espaços ociosos no quintal ou no jardim em área produtiva, confira algumas dicas!