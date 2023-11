Projeto para Núcleo de Ortopedia em São Paulo

Quando o assunto é clínica médica, é comum pensar em um ambiente branco, silencioso e com um certo ar de tensão, pois as pessoas geralmente estão lá para tratar de algo que não está bem. Mas, não precisa ser assim. Hoje em dia, as clínicas estão ganhando um ar mais acolhedor por conta da visão moderna dos arquitetos que fazem os projetos.

No caso desse Núcleo de Ortopedia que você vai conhecer agora, a equipe do escritório C2HA Arquitetos, de São Paulo, conseguiu captar com excelência as necessidades do projeto: promover acolhimento e conforto, além de transmitir a sensação de estar em um ambiente tecnológico e confiável, como todos querem se sentir na hora de tratar da saúde. Veja as fotos de como ficou.