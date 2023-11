Projeto de Interiores de Quarto Infantil em São Paulo

Qual criança não fica encantada diante de um mapa do mundo, onde as linhas que desenham os países também aguçam a curiosidade sobre as diferentes culturas e a vontade de viajar para lugares incríveis e de neles se aventurar? É justamente um lindo e colorido mapa mundi o principal destaque deste projeto de interiores de um quarto infantil em São Paulo. O projeto foi concebido e executado pelo escritório de arquitetura e design de interiores M2T1, sediado na mesma cidade.

Formada pela designer de Interiores Mariza Guimarães, a arquiteta Michele Carvalho e o engenheiro Telmo Santos, a empresa atende a clientes residenciais e comerciais com projetos arquitetônicos e de design de interiores, oferecendo ainda consultoria e execução e acompanhamento de obras. O atendimento na cidade de Niterói e no Rio de Janeiro é feito de maneira presencial, enquanto as demais regiões do Brasil recebem atendimento online.

Segundo os sócios do escritório, arte é um elemento que o escritório sempre busca envolver em seus projetos de arquitetura e design de interiores. Os profissionais partem de uma compreensão ampla das necessidades, sonhos e anseios do cliente no desenvolvimento de um projeto, mas também consideram importante não abrir mão do estilo e do perfil de trabalho do escritório, que a seu ver são determinantes para conquistar clientes.