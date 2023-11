Projeto de Arquitetura de Residência em Curitiba, PR

O projeto arquitetônico residencial que apresentamos neste livro de ideias se refere a uma casa localizada no bairro São João, em Curitiba, capital paranaense. O terreno alto, com vista para uma área de bosque, também permite observar a cidade ao longe. Tendo isso em vista, a casa foi projetada para que a paisagem pudesse ser contemplada desde a área social, o terraço e a suíte máster.

Respeitando a morfologia do solo e o curso natural das águas, a casa pousa sobre o terreno sem interferir no relevo. Essa medida reduziu bastante o custo da obra, uma vez que não foram necessárias grandes movimentações do solo para se lançar as fundações.

Pensada a partir dos princípios da permacultura e da sustentabilidade, a casa recebe no projeto um sistema de geração elétrica por meio de painéis fotovoltaicos e tem previsto um sistema de reuso da água para descarga, rega de jardim e tanque. Uma grande cisterna subterrânea também está prevista para receber as águas cinza vindas da chuva por meio das calhas do telhado.

No que se refere à questão da insolação, o projeto parte de um estudo dos tamanhos das janelas e das larguras dos beirais e prevê que a casa receba iluminação em todos os períodos do dia, de modo a ser aquecida no inverno e fresca no verão.

Ainda na área externa da casa, os fundos do terreno abrigam a área de churrasco e um amplo jardim, o qual poderá futuramente contar com uma horta e se plantar árvores frutíferas.

Já os interiores têm como destaque a integração da sala de estar com a de jantar e a cozinha, a qual conta com uma ilha de serviço com bancada para refeições que amplia a área social sem precisar criar mais espaço. Por sua vez, as áreas úmidas, como banheiros e área de serviço, foram alojadas em um mesmo ponto, cuja execução hidrossanitária, ao ser instalada em apenas uma parede hidráulica, simplifica essa execução e, portanto, reduz custos.