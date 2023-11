Projeto de Design de Interiores de Residência no Paraná

A integração entre a sala de TV e a cozinha é o principal destaque deste projeto de design de interiores em uma residência em Mandaguari, no interior do estado de São Paulo. O projeto foi concebido e executado pelo escritório Monteiro Arquitetura e Interiores, sediado em Paranavaí, no mesmo estado.

A empresa de arquitetura e interiores é comandada pela arquiteta Aline Monteiro, formada em Arquitetura e Urbanismo em 2013 e que se especializou em arquitetura e design de interiores para o mercado de luxo em 2017.

O escritório atende também a clientes de Maringá, Curitiba e São Paulo, de forma presencial ou remota, com projetos singulares, com máximo aproveitamento dos espaços, conforto e funcionalidade. Entre os serviços oferecidos pela empresa estão ainda arquitetura de interiores e paisagismo.

No projeto que apresentamos neste livro de ideias, a integração da cozinha com a sala de TV mantém, no entanto, uma discreta separação, propiciada por uma estante na divisão dos ambientes que permite o compartilhamento do aparelho entre eles. Outro destaque são os dois quartos infantis que podem ser facilmente redecorados para acompanhar o crescimento das crianças.