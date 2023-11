Decoração de interiores rápida e econômica com Design Express!

Aqui temos um ótimo exemplo do quanto a assessoria é capaz de realizar ótimas mudanças.

À esquerda, temos o antigo pátio que oferecia ótimo espaço, mas ainda pouco aproveitado. Com as indicações dos profissionais o local foi melhor aproveitado e mobiliado.

Mudanças no revestimento do piso, novo mobiliário, redesenho do jardim com painel verde, entre outros detalhes, fizeram desse pátio um lugar perfeito para receber amigos.