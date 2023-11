Ideias práticas para decorar apartamento pequeno em São Paulo

Uma cozinha com boa iluminação natural é uma cozinha mais aconchegante e arejada. Mesmo que as janelas não sejam grandes é possível aproveitar um pouco mais da luz do dia a partir de revestimentos de cores claras que refletem a iluminação.

Esse é o caso desse projeto, por exemplo. Mas a iluminação bem aproveitada não é o único destaque.

Soluções sob medida, como os nichos e armários que ocupam as paredes, permitem um importante ganho de espaço para o corredor central. Na parede oposta, a prateleira se encarrega de dar espaço às plantas e fazer da cozinha ainda mais aconchegante.