Reforma moderna para apartamento pequeno em Cuiabá

Começamos conhecendo a linda sala de jantar, onde poderemos encontrar diversas dicas lindas.

No centro da sala, a mesa oval com base de madeira é contornada por três poltronas largas e banco desenhado junto à parede. A cor das cadeiras combina perfeitamente com o verde vibrante da parede à esquerda.

Diversos elementos ajudam a organizar a decoração. As prateleiras superiores, por exemplo, acomodam pequenos objetos decorativos.

À esquerda, o aparador com base de ferro também é usado como apoio à decoração. Ao fundo, o espelho cria sensação de amplitude e reflete a beleza da parede verde.

À direita, o móvel acomoda um pequeno bar. As banquetas com base de ferro em design moderno reforçam a beleza do local.

Sobre a mesa, o conjunto de luminárias esféricas complementa a elegância do espaço.