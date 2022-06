Automação residencial: tenha uma casa inteligente

Não é difícil se encantar com as possibilidades. A facilidade de encontrar empresas de automação residencial aumentou, hoje é possível encontrar o serviço em diversas capitais e regiões do Brasil. Com a iniciativa de oferecer kits prontos para moradias ainda em estágio de construção abriu-se um leque enorme para esse modelo de negócios.

A instalação de um sistema oferecido por uma empresa ou por outra difere não apenas no orçamento, mas também em como a aplicação é apresentada e em suas funcionalidades. Há empresas que desenvolveram sistemas próprios e integrados à segurança, podendo oferecer combos aos proprietários com vigilância armada, rondas, e outros benefícios. Outros preferem deixar o cliente livre, aprontando apenas as instalações e deixando todo o sistema configurado e funcionado, sem oferta de serviços extras. A opção que melhor se encaixa para você é aquela que você julga mais vantajosa e segura. Avalie bem levando em consideração a segurança em seu bairro e a sua intimidade com o sistema.

Depois de selecionar a empresa, um técnico irá até sua casa avaliar as possibilidades de instalação e verificar suas intenções. Em geral, os orçamentos oferecem funcionalidades padrão, que podem ser customizadas com custos a mais. Depois de acertado, os técnicos irão fazer a instalação conforme o orçamento e integrar todos os dispositivos à uma central. Com os dispositivos funcionando, é hora de configurar sua casa conforme seu desejo.