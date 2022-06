Construindo: Contratar uma empresa ou fazer sozinho?

Encontrar um meio termo entre as duas opções é possível, sim! Porém, é preciso encontrar um equilíbrio nessa dinâmica. Não é possível interferir diretamente no serviço da construtora. Lembre-se que você fechou um contrato, e ela é obrigada a cumprir, caso haja alterações solicitadas por parte do proprietário da obra, ele deverá arcar com os gastos extras. Então, se a intenção é usar a empreiteira ou a construtora para erguer a estrutura da casa e deixar todo o resto com você, não interfira. Defina bem os papéis antes de começar alguma obra que pretende usar os dois serviços. Não permita que um prejudique o outro, mas tente criar um clima harmonioso e colaborativo entre eles. Caso os funcionários não precisem se cruzar, melhor.

Antes de definir, é preciso coletar orçamentos e colocar tudo na ponta do lápis. Estime que o uso de material em obras feitas por amadores ou pedreiros pode ser sempre maior que se comparado às construções. Isso porque, para as empreiteiras, o material é negociado junto com o orçamento, então o prejuízo será deles no caso de desperdício ou desvio. Leia um pouco mais sobre materiais para a sua casa nesse artigo.

Porém, vale lembrar que essa é uma das cláusulas que estão descritas no contrato. Antes de assinar é preciso ficar atento e ler todos os pormenores. Esse conselho é válido tanto para quem busca uma construtora ou profissionais sozinhos.