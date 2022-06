8 modos baratos de elevar o valor de sua casa

Já ouviu dizer que o cabelo é a moldura do rosto? Pois é, a mesma lógica funciona com as janelas. As esquadrias se tornam as molduras dos vidros. Por isso, deixa-las atraentes é uma regra para quem deseja ter a casa sempre bem cuidada e transparecendo boas energias. Se suas esquadrias estão meio apagadinhas, que tal colocar mais cor? Escolha uma tinta própria para o material de suas esquadrias, compre um pincel específico e comece a pequena reforma. Limpe muito bem as esquadrias e cole com uma fita crepe jornal para não manchar os vidros. Delimite a área a ser pintada com a fita e não se esqueça de forrar o chão. Ter um pouco de removedor a mão também ajuda!

Não há uma regra, você não precisa pintar todas as esquadrias da casa da mesma cor. É possível seguir a cor de cada ambiente, ou então determinar cores distintas para ambientes distintos. A única regra é o uso do bom senso. Se no ambiente há duas janelas iguais, as duas então devem ser pintadas. Lembre-se do conceito de simetria, que é tão valorizado no design.