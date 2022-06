Paredes protegidas da umidade

Considerado um material novo na indústria e no comércio brasileiro, o vidro líquido aparece como uma solução ainda cara para nossos bolsos. O material, que promete vedar toda e qualquer superfície, independente do material, tem em sua fórmula o dióxido de sílica, que é um composto de extrema dureza e pode ser aplicado em diversas utilizações. No caso de paredes, madeira e outros revestimentos, o vidro líquido tem como função vedar apenas a superfície externa. Nas paredes internas, essa solução não é aplicada.

A água, na superfície impermeabilizada com vidro líquido, não encontra vazão e escorre. O mesmo acontece com sujeira, chuva, outros tipos de líquidos e até mesmo pichações. As paredes se tornam mais fáceis de limpar, ficam conversadas por mais tempo e livres de umidade. O vidro líquido pode ser aplicado em carros, objetos metálicos, vidros, e outras diversas superfícies.