As regras da sala precisam ser quebradas!

Outra regrinha que não condiz com a realidade de muitas salas! Nem sempre as cortinas vão bem ou são bem-vindas pelos moradores. Os alérgicos são os primeiros a dispensar o uso das cortinas, uma vez que acumulam pó e podem ser substituídas por outros materiais com o mesmo efeito.

Se sua sala também destoa da maioria dos espaços convencionais, nem sempre as cortinas são a melhor opção. Tente fazer com que haja mais iluminação natural, mais ventilação e deixe as janelas a mostra. Pense que a circulação de ar é o que mantém a casa fresca e arejada.

Utilize as molduras e esquadrias como itens de decoração para compor seu ambiente. Eles podem fazer toda diferença! Pinte, troque e retoque suas esquadrias.

Agora é só curtir a sua nova sala de estar!