6 ambientes com painéis lindos e surpreendentes

Decorar com consciência e planejamento, principalmente ambientes integrados, pode ajudar na organização e a conseguir um espaço mais agradável tanto para você e sua família, quanto para quem visita. Neste ambiente de estilo despojado e moderno, a integração do ambiente possui a simplicidade na decoração, valorizando o design e as cores dos elementos que contrastam entre si. O painel branco aplicado na parede principal traz utilidade e se torna acessível para todo o cômodo, dando suporte à decoração, adicionando estilo, sofisticação e modernidade em todo ambiente.