Uma casa para quem ama a cozinha e os amigos!

A integração da cozinha com a copa é o grande charme desta casa. Projetada para que as experiências culinárias possam ser recheadas de boas histórias com os amigos, a cozinha foi decorada com a presença de um balcão em L que proporciona uma ótima mobilidade para as tarefas culinárias. A grande janela lateral oferece a iluminação perfeita a todo o espaço, enquanto luminárias instaladas em pontos estratégicos reforçam a intensidade da luz nos espaços de armazenamento.

O piso de ladrilhos decorados oferece criatividade ao ambiente que, como destaque, tem a pequena ilha com o cooktop projetado para que a interação com os convidados possa ser perfeita. A coifa centralizada permite ao ambiente que esteja sempre agradável e com ar purificado, mantendo o clima sempre ótimo em meio às aventuras gastronômicas no espaço.