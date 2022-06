Uma casa container construída com pouco

Existem diversos tipos de container. Com isto, as possibilidades de contar com projeto criativos e inovadores, onde até mesmo duas ou mais peças formam as estruturas do lar, são muitas e oferecem resultados sensacionais. Aqui mesmo no homify, você poderá encontrar soluções excelentes que levam a modernidade deste novo tipo de moradia a ser cada vez mais procurada por casais ou pessoas que moram sozinhas.

Neste projeto, o arquiteto alemão manteve as características do container, como por exemplo, as portas com dobradiças que podem se fechar em uma caixa. Esta opção fica excelente especialmente tratando-se do transporte das casas.

A decoração da porta de entrada, por sua vez, leva a portas deslizantes de vidro que se somam a uma parede revestida de madeira, conferindo beleza e vibração à entrada do lar. A ideia incrível de criar um deck de madeira içado por meio de roldanas traz um pequeno quintal ao projeto.