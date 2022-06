Varanda com piscina e churrasqueira para relaxar

A organização excelente do espaço mostra-se perfeita para aproveitar relaxadamente as horas de descanso do fim de semana. Ao fundo, os pequenos quartos dispõem de espaço para descanso e têm na madeira revestida das paredes o charme perfeito que combina com o deck na piscina e as madeiras vazadas na fachada do lar. O conjunto mostra-se como uma solução mais do que perfeita para você ser plenamente feliz com sua família em um clima de férias sempre agradável.