O moderno e o vintage em harmonia na Residência Maranhão em Higienópolis

​Utiliza-se uma cor forte, o azul, que ajuda a melhorar a personalidade extravagante desse imóvel e contrasta com a alvura das paredes. Não tenha medo de misturas, como mostrado na imagem. Um pavimento de pedra de calçada termina no chão de madeira. Não temos uma porta ou parede que indique essa mudança, no entanto, nada está fora do lugar.