Um tesouro escondido na floresta

No interior da residência, os espaços sociais estão todos integrados e abrem-se para a paisagem natural circundante. Para evitar a sensação de impessoalidade e de ambientes frios, o projeto fez uso de mobiliário de cores marcantes e de design contemporâneo, que dialogam com a arquitetura do edifício. Na sala de estar, o sofá de cor azul e o rack de madeira laqueada em vermelho dão personalidade e realçam o estilo jovial do ambiente. A cozinha, de estilo americana, conta com armário embutidos com portas de vidro e com uma bancada em forma de ilha, que serve como balcão de apoio para refeições informais, com destaques para as três banquetas metálicas, que dialogam com a estrutura metálica do edifício.