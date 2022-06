Casa basáltica: para apreciar

O estilo minimalista na arquitetura está baseado na ideia de valorização da essência das coisas. Uma interpretação equivocada é atribuir ao estilo minimalista o emprego de poucos elementos, o que por vezes pode ocorrer. Na verdade, o minimalismo tem nas coisas essenciais o seu único foco, destacando somente o que é essencial em um espaço habitável, no caso da arquitetura. A volumetria pura e a luz natural, que revela as formas geométricas puras, são dois dos elementos essenciais nesta linguagem. A simplicidade dos traços limpos e dos volumes puros potencializam o foco dos observadores no que é essencial, geralmente a própria poética do espaço e sua relação com o mundo exterior.

Homify desembarca hoje no México, para apresentar uma casa minimalista sensacional. Localizada no Distrito Federal, a casa, denominada Casa Basáltica, foi projetada pelo estúdio Grupo Arquitetura. A casa de estilo minimalista prioriza a relação com os jardins internos. Fechada para o exterior, mas completamente aberta para os jardins que circundam a residência. Os espaços foram orientados para o lado sul, de modo a aproveitar a luz natural durante todo o dia. Obviamente, as superfícies externas, revestidas de pedra basalto, conferem ao edifício uma materialidade exuberante, que valoriza a sua composição volumétrica de blocos interseccionados. O interior é caracterizado pelo conforto e pelo requinte do projeto de interiores.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos deste lar contemporâneo admirável? Então confira a seguir mais detalhes e mais imagens da Casa Basáltica, que combina materiais naturais e industrializados e que prioriza as vistas para os jardins que circundam a residência, proporcionando aos moradores uma atmosfera urbana diferenciada, na qual os moradores se sentem mais próximos do ambiente natural e em contato com a natureza.