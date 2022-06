Vila espetacular em Nova Iorque

Uma casa de férias é um lugar que serve de refúgio da vida urbana, marcada pela agitação diária, pelo ritmo de trabalho alucinante e pela falta de tempo para se dedicar ao ócio e à família. A casa de férias serve como contraponto a esta agitação toda e uma das principais atrações de uma casa de veraneio é a sua localização privilegiada. Em geral, estes refúgios oferecem aos seus moradores e o contato com a natureza, vistas privilegiadas e uma atmosfera tranquila e relaxante, que convida a todos a descansar e recuperar as energias.

Homify desembarca hoje em Nova Iorque, uma das cidades mais cosmopolita do mundo, para apresentar uma casa de férias extraordinária. Localizada na área suburbana de estado de Nova York, a Casa NM exibe um design arrojado de estilo desconstrutivista que contrasta fortemente com a paisagem natural do seu entorno. Projetada pelo estúdio holandês Unstudio, a casa tira proveito do terreno inclinado e foi organizada de modo a se acomodar sobre os desníveis naturais do terreno. As aberturas e os painéis de vidro generosos são um elemento essencial para dar a casa o caráter de casa de férias desejável, permitindo a continuidade e fluidez entre espaços internos e externos.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa de férias incrível? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de veraneio de design futurista que busca estabelecer uma relação fluída e de continuidade com a paisagem natural circundante. As imagens são de autoria do fotógrafo Christian Richters.