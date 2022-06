Uma mansão moderna para relaxar todos os dias

A sala de jantar está na varanda coberta que faz a ligação com o espaço da piscina. Esta escolha cria uma integração muito interessante, já que traz a opção de se fazer as refeições em um ambiente amplo, bem arejado e com um cenário perfeitamente encantador. O piso divide-se entre o deck de madeira, presente na área da piscina, e o granito que está na sala de jantar. O teto, também em madeira, complementa com leveza o tom de cor escolhido do ambiente, bem como cria unidade com as peças do conjunto de mesa e cadeiras. As luminárias na cor preta e com desenhos modernos fazem o protagonismo do ambiente, criando uma mescla muito interessante entre a rusticidade da madeira e o modernismo dos elementos decorativos.