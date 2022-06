Cozinhas pequenas com estilo!

O estilo rústico moderno é uma combinação equilibrada dos dois estilos, um mais clássico e o outro mais contemporâneo. É ideal para aqueles que, vivendo na cidade, querem ter um arzinho do campo dentro de casa sem perder a modernidade. Para cozinhas pequenas, é um estilo bastante adequado, pois brinca com o contraste entre características que parecem excludentes. Isso cria um dinamismo no ambiente que integra espaços e anima a atmosfera. No apartamento acima, o espaço da cozinha é dividido diretamente com a área de refeições, contígua à sala de estar. Ou seja, não há bancada entre as áreas devido ao espaço diminuto. Mas a composição de uma cozinha circunscrita à parede do fundo por meio do planejamento do espaço com uma área de refeições igualmente pequena exige a integração de ambos os ambientes. No espaço da cozinha propriamente dita, o estilo rústico aparece no mobiliário em madeira e no mármore da parede em tom bege. Na área de refeições, cadeiras com estrutura em madeira e banco no mesmo material complementam o estilo rústico da cozinha. No entanto, o vidro da mesa o metal da luminária dão o toque moderno, assim como o uso do amarelo na luminária e na estrutura da mesa. O ambiente conjunto apresenta, portanto, o aconchego da madeira e a modernidade da cor e dos materiais frios como o vidro e o metal.