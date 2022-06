Simples por fora, sensacional por dentro

Em um mundo cosmopolita, no qual as pessoas se sentem mais influenciadas pelas culturas estrangeiras do que pela sua cultura de origem, será cada vez mais comum nos depararmos com edifícios que remetem a culturas de fora. Quem passar por esta rua e se deparar com esta residência, terá a sensação confusa de ter atravessado algum portal que o tirou da Coréia do Sul e o transportou para algum lugar próximo do mar mediterrâneo.

A fachada da residência é caracterizada pelo estilo mediterrâneo, com destaque para o desenho do telhado de duas águas, coberto de telhas cerâmicas e para as superfícies externas predominantemente cálidas, dialogando com a tipologia das construções vizinhas.