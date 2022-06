A reforma de um pequeno apartamento espanhol

Ao nos depararmos com o projeto, notamos que algumas mudanças eram muito necessárias, enquanto outras características poderiam continuar sendo utilizadas. A principal mudança foi quanto ao piso do apartamento. Neste ponto, o proprietário optou pela troca do piso de cerâmica por peças de vinílico. A vantagem do vinílico está, especialmente, quanto ao conforto, facilidade de limpeza e a acústica do ambiente, já que o piso absorve muito melhor os ruídos no lar, o que é essencial em um lar de pequeno tamanho.

As paredes foram mantidas pintadas na cor branca, valorizando a presença da iluminação natural que provém de uma pequena janela ao fundo da cozinha. Já quanto aos móveis, a opção por planejados é sempre perfeita, principalmente para ambientes pequenos. Notamos a presença de um conjunto de armários com uma bancada que segue o desenho da parede, em L . Com isso, podemos notar que o espaço, embora pequeno, foi perfeitamente organizado, facilitando principalmente a mobilidade nas atividades cotidianas da cozinha.