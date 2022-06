Uma reforma que deixou a casa de cara nova!

Talvez uma das mudanças mais marcantes na casa encontra-se precisamente na sala de estar, como podemos ver na imagem. A atenção aos detalhes criou uma sala que, com adições em tom acolhedor e simpático, ficou muito mais elegante do que a anterior. Isto foi conseguido em parte graças ao design neobarroco, escolhido para a sala de jantar. Móveis com linhas solenes, mas com uma aparência muito moderna, conseguida em graças às cadeiras e aos móveis principais que foram pintados de branco.