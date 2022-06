Casa deslumbrante da cabeça aos pés!

Difícil de acreditar que esta é uma casa pré-fabricada. Construída industrialmente e montada no canteiro de obras, mas com um resultado magnífico. Casas pré-fabricadas são edifícios muito econômicos e extremamente práticos, mas que já passaram por momentos de preconceito por falta de um design mais interessante. Mas a boa notícia é que as coisas mudaram muito com o avanço da tecnologia, juntamente com o seu design. O crescente interesse em otimizar recursos, especialmente energia e mão obra sustentável, o mercado de construção em pré-fabricados avançou junto ao mercado internacional.

A casa dispõe de uma arquitetura em dois andares, com um interessante jogo de formas. Enquanto as garagens e ambientes sociais estão localizados no térreo, os aposentos mais intimos foram locados no primeiro andar. O trabalho da arquitetura fez esta distribuição com várias reentrâncias e saliências que formam, entre outros, abrigos para o terraço e a entrada. Este jogo não é apenas criativamente interessante, mas também um inteligente estrutura de apoio.

A largura do terreno de quase 19 metros foi totalmente utilizada com esta construção, jardim e áreas ao ar livre concebidas para o lazer dos moradores da casa. Eles decidiram destacar o piso junto à fachada com blocos de concreto cinza e paisagismo de baixa manutenção. Uma faixa com cascalho protege as paredes de madeira da terra e da água.