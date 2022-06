Uma casa simples com toques de design

Se você estiver procurando por uma inspiração de casa simples e com alguns detalhes de design, recomendamos a você prestar muita atenção no projeto desta residência. Seus espaços abrem-se para as áreas ao ar livre através de transparências que garantem a privacidade de seus proprietários. Mas nem todos. Com formas geométricas que filtram a luz em alguns cantos, a arquiteta argentina Andrea Mei e o arquiteto William Clarey , resolverem espaços íntegros e funcionais. Um exemplo concreto é visto neste projeto localizado em Ituzaingó, cidade de Buenos Aires, caracterizado por uma linguagem arquitetônica totalmente contemporânea.

A fachada é notável por seu jogo de volumes e linhas afiadas. Ela traz contrastes de cores perfeitamente alinhados com materiais como madeira e com uma paleta que favorece tons marrons e cinzentos. Desenvolvida em dois andares, a arquitetura tem no piso térreo a estadia principal e social, enquanto no primeiro andar ficam as áreas privadas e mais íntimas. Espaços perfeitamente elaborados para criar uma atmosfera confortável, leve e bem resolvida. Sigamos adiante para conhecê-la!