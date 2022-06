Uma edícula de tamanho nunca visto

Fantástica. Não poderíamos descrever esta sala de estar de outra forma que não assim. O conjunto de sofás em tom cinza faz uma transição suave entre o piso de granito escuro e o teto em cor clara. No centro do conjunto de sofás, uma mesinha de madeira compõe a acomodação do espaço. Na lateral, uma TV acoplada no painel traz um toque minimalista ao ambiente, tendo ainda uma lareira elétrica como destaque decorativo no espaço. No teto, uma ótima claraboia permite a iluminação natural do espaço, reforçando ainda mais a amplitude do mesmo. Para reforçar o toque acolhedor do ambiente, lembramos a agradável sensação natural em ter o gramado como ponto visual no lado externo do espaço.