7 ideias maravilhosas para o seu terraço ficar incrível

O que você acha uma sala de jantar ao ar livre? Este espaço extra é perfeito para aqueles dias preguiçosos, e pode ser facilmente ajeitado com um mobiliário adequado e um pouco de imaginação para os detalhes que possam torná-lo único. Você pode seguir este exemplo e fazê-lo com um piso rústico, mobiliário de exterior e alguns mimos de jardinagem. A solução perfeita para aproveitar as melhores tarde e desfrutar com seus amigos!