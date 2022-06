5 estilos de terraço: diferentes e sensacionais!

Não importa para quê exatamente este terraço será utilizado, trata-se de uma belíssima obra fabricada pelo escritório argentino Arrillaga & Parola. Um fabuloso exemplo de como podemos desfrutar do vento, calor e frescor sem sofrer com o clima externo extremo. Os móveis e outros elementos que compõem este espaço criam uma atmosfera que pede por confraternização, contando com uma perfeita churrasqueira para ilustrar o final de semana

E para quem ama natureza, este híbrido é simplesmente perfeito. O terraço é aberto para o jardim, permitindo que as crianças desfrutem de sua infância com os pés no chão e muita alegria. Um espaço completo, com os móveis e utensílios necessários, organização, limpeza e todos os elementos especiais para curtir a vontade.