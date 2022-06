Antes e depois de uma casa: transformação surpreendente!

Do outro lado da garagem, a partir do jardim, voltamo-nos para o principal acesso. Este grande espaço para estacionar veículos foi uma das exigências impostas pelo cliente para a reforma da casa. Isto resultou em um grande estacionamento ao lado da casa. Para proteger os carros, coberturas com pequenas clarabóias que não cortam a luz completamente, além de permitir a ventilação natural. Isto permitiu que o interior da casa se mantivesse sempre iluminado. Pelo fundo da garagem, chegamos até uma área para churrasco, perfeita para receber convidados e passar um momento agradável no jardim.

Neste livro de idéias, percebemos como um resultado satisfatório faz todo o trabalho valer a pena. E depois é só desfrutar de uma casa completamente nova e ampliada. Atreva-se a dar o passo de renovação em sua própria casa!

Conheça também:

De casa velha a paraíso de delicadeza!