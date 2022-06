A casa de campo que transforma a vida em férias permanentes

Perfeitamente equilibrada com dois balcões que aproveitam muito bem o espaço em formato de corredor. A cozinha planeada com materiais rústicos traz uma elegância perfeita com as presenças dos armários na cor branca, que fazem uma soma excelente com os tampos em madeira maciça. O tapete no centro do espaço reforça o tom acolhedor do ambiente, que é banhado com a iluminação natural em cada canto do ambiente. Ao fundo, a mesa de jantar à beira de uma grande janela complementa o acolhimento do local, oferecendo um excelente espaço para as refeições em família.