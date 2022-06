65m² que sustentam tanto charme e aconchego

A área de estar, sob o teto inclinado, é ao mesmo tempo completamente acessível aos outros ambientes e aconchegante. As cores claras das paredes e forro, contrastam com os coloridos do mobiliário e conformam um ambiente descontraído e cheio de personalidade, assinalado pelo piso em madeira natural. Ao fundo da imagem nota-se por um lado a chegada da escada externa e por outro uma porta que leva ao quarto, separando as duas áreas de acesso há uma série de prateleiras em alvenaria que se confundem com a parede e possibilitam o estoque de objetos de maneira decorativa.