Casa no interior para desligar do mundo

Quem mora em grandes cidades está acostumado com o ritmo agitado e com a falta de opções para se destrair ou fugir da sensação de estar sempre ocupado ou sem tempo. Curiosamente, quanto mais a tecnologia ou a eficiência nos libera tempo, mais nós buscamos tardefas extras para estarmos ocupado. Parece que a atmosfera urbana nos força a estar ocupado. Parece que relaxar na cidade é uma grande heresia. Portanto, quando chega o fim de semana ou nos dias de folga, o que as pessoas mais querem é escapar deste ambiente agitado onde não nos é permitido relaxar ou nos conectar com a natureza. O conforto e a qualidade de vida que o mundo urbano nos proporcionou são inegáveis. Mas no fundo a gente queria que a cidade nos proporcionasse mais áreas verdes, mais áreas livres, mais espaços de encontro com os outros e com a natureza.

Homify desembarca hoje no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Itu, para apresentar uma casa de interior simplesmente surpreendente, denominada Casa TSJ. O projeto assinado pelo estúdio GASS Arquitetos Associados privilegiou os espaços integrados e abertos para o espaço exterior e principalmente o contato visual e a integração entre os ocupantes.

Curioso para desvendar todos os encantos e todos os ângulos desta casa de campo de estilo surpreendentemente moderno e funcional, que tem no seu pátio externo e na paisagem natural circundante os elementos principais do projeto? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa de veraneio espetacular para apreciar sem moderação.