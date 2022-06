A casa moderna e espaçosa perfeita para a família

Amplitude, cores e um grande espaço livre são as características do quarto infantil localizado no segundo pavimento da casa. O piso vinílico com emborrachamento permite um maior conforto para as crianças, bem como uma melhora na acústica do ambiente. Peças coloridas tornam a decoração mais alegre e vibrante e destacam-se muito bem entre as paredes brancas do espaço. A presença das janelas em formato retangular e com trava de segurança oferece conforto visual e segurança para que os pequenos possam brincar e estudar à vontade, seja sobre o centro livre do espaço ou na pequena mesinha ajustada à parede do local.