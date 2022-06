Verdadeiro ou falso? Dicas de como pintar seu apartamento!

Falso: Cômodos brancos não são entediantes, pelo contrário, eles inspiram decorações minimalistas, elegantes com uma atmosfera relaxante. Obviamente, tudo dependerá do gosto pessoal de quem decora o espaço. O branco permite que você explore diferentes padrões e cores através do mobiliário, como por exemplo com obras de arte, almofadas, tapetes, vasos com plantas, tais elementos auxiliam a quebra de uma possível monotonia.