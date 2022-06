O chalé perfeito para ser seu recanto

Imagine estar em um conto de fadas. À beira de um bosque verdejante, flores coloridas espalham-se entre pequenos arbustos onde vemos pequenas e doces frutinhas vermelhas. A relva naturalmente aparada pelos passos dos pequenos animais, estende-se ao longo do cenário, mostrando um pequeno caminho de areia. Enquanto você segue o caminho, ouve no alto das copas os pássaros cantarem felizes com o vento fresco que lhes sopra o rosto. Você sente paz, sente tranquilidade e está em plena harmonia com a natureza ao redor. Aos poucos, uma clareira mostra a silhueta de uma pequena casinha pré-fabricada de madeira. A porta está aberta. Não tem dono. Você poderia ficar nela o quanto quisesse, já que a clareira e as grandes árvores trazem sombras muito agradáveis ao local. Não há quaisquer perigos com assaltantes. A fauna da região é formada por pequenos animais. A flora é robusta. O lar é acolhedor. Você, certamente, pensaria em chamar este pequeno espaço de recanto. O seu recanto.

Pois, o que parece ser um cenário de conto de fadas, resume muito bem a localização deste projeto incrível realizado pelos italianos do escritório Casedi LegnoSr. Localizado em meio a um bosque distante dos centros urbanos, este simpático chalé pré-fabricado não traz grandes luxos em seu interior, mas tem o acolhimento perfeito para quem procura apenas o descanso em meio a um lugar calmo. Seu desenho lembra os simpáticos traços das casinhas que desenhamos na pré-escola. Um recanto tranquilo e feliz para proporcionar a paz que você certamente sentiria.

Com tantas qualidades, não poderíamos deixar de convidar você a seguir conosco por este lindo cenário onde a tranquilidade reina. Vamos juntos conhecer a simplicidade e encanto deste chalé para, quem sabe, em um futuro fazer deste cenário a realidade do cotidiano.

Venha conosco e inspire-se!