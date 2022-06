10 incríveis cozinhas planejadas!

A cozinha é onde a mágica do lar se realiza. É lá que você tempera a sua vida de um jeito a ficar tudo melhor. Na cozinha, você realiza proezas incríveis seguindo os tutoriais da internet ou de revistas culinárias. E também é na cozinha que você irá se reunir com os amigos, familiares e com o seu par para que as panelas tenham a maravilha dos pratos saborosos e o aroma incrível que só torna esse cômodo mais especial.

Porém, com tantos utensílios, móveis, eletrodomésticos e outros objetos na cozinha, fica difícil definir qual seria a decoração perfeita para que tudo fique em ordem e nas posições certas para facilitar a sua rotina nas horas em que se aventurar à beira do fogão. Seja pequena ou grande, cada cozinha dispõe de um espaço e um mapeamento ideal para o deslocamento no local. Ilhas, embutidos, cooktops, nichos, tudo merece uma atenção especial quando o assunto é ter um espaço apenas para curtir boas horas, sem grandes estresses. Além disto tudo, outro detalhe importante merece a nossa atenção: a limpeza do local. Quando a cozinha conta com móveis planejados, além da super facilidade na organização, a limpeza também ganha facilidade na rotina.

Por isso, se o seu objetivo é encontrar o conjunto planejado ideal para a sua cozinha, este Livro de Ideias será perfeito para você. Abaixo, você encontrará diversas composições lindas e mais do que originais para abrigar diversos itens do seu cômodo. Desde armários coloridos à pequenas peças que aproveitam muito bem os espaços. De cores mais neutras a opções coloridas e cheias de vida. Cada item tem as suas riquezas e conta com a criatividade e talento dos profissionais homify espalhados pelo mundo. Agora é hora de você usar estas técnicas a seu favor: ajeite sua banqueta na cozinha e venha conosco para aproveitar estas opções maravilhosas e separadas especialmente para você!