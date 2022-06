Maravilhosa De Dentro Para Fora: Esta Casa É Um Sonho!

Depois de muito apreciar as estruturas externas desta casa incrível, entramos em seu interior e percebemos um amplo ambiente onde está localizada a sala de estar. Com uma decoração de tom sofisticado, onde os móveis de tom cinza somam-se entre peças de design moderno, o acolhimento do espaço é ainda mais perfeito com a presença das grandes portas de vidro que permitem a entrada da iluminação natural no ambiente. As cortinas em cor cinza trazem diálogo a decoração com os móveis e são as opções perfeitas para controlar a iluminação e oferece um pouco mais de privacidade ao ambiente.

O piso vinílico oferece o conforto perfeito para o ambiente, que conta ainda com o teto de gesso rebaixado e com conjuntos de luminárias bem organizadas no espaço. A iluminação com LED nas laterais do teto de gesso oferece o toque definitivamente moderno ao ambiente.