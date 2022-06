Por fora, de madeira. Por dentro, incrível!

Em um ponto de vista que parte da sala de jantar, observamos a boa integração dos espaços. À esquerda, o balcão em ilha posicionado logo a frente da pia, oferece espaço suficiente para que os trabalhos na cozinha sejam realizados com uma ótima mobilidade. O toque de madeira nos tampos oferece uma harmonia perfeita com as paredes brancas do ambiente.

À direita, a mesa de quatro lugares oferece o conforto perfeito para as poucas pessoas que fazem uso do lar e mantém a sala de jantar com proximidade da cozinha. O toque amarelo suave nas cadeiras proporciona um detalhe que deixa o ambiente mais alegre.